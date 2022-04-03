Полиция разыскивает подозреваемого в тяжком преступлении
Foto: Māris Jankevics

Талсинский участок Курземского регионального управления Государственной полиции разыскивает Мариса Янкевица (1979 года рождения).

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Марис Янкевицс подозревается в совершении особо тяжкого преступления.

Госполиция призывает отозваться всех, кто может обладать информацией о возможном местонахождении разыскиваемого мужчины, и позвонить в полицию по телефону 63202701 или 110.

Полиция разыскивает подозреваемого в тяжком преступлении
Foto: Māris Jankevics
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