Полиция разыскивает пожилую женщину
Foto: Valsts policija

Сотрудники полицейского участка Латгальского предместья Риги разыскивают без вести пропавшую Астриду Лиесму-Берзиню 1933 года рождения. Женщина покинула свое место жительства на улице Греду в Риге 23 июля в районе 18:40 и до сих пор не вернулась.

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Приметы женщины: седые волосы, была одета в коричневую блузку с короткими рукавами, коричневую пеструю юбку, коричневые туфли. У женщины проблемы со здоровьем — возможны пробелы в памяти.

Полиция просит внимательно посмотреть на фотографию женщины. Всех, кто обладает какой-либо информацией о ее возможном местонахождении, просят позвонить по телефонам: 67085959, 110.

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