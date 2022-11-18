Полиция разыскивает пожилую женщину
Foto: Valsts policija

Государственная полиция разыскивает Риту Рожлапу (1941 года рождения), сообщает пресс-служба Государственной полиции.

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Еще в четверг, 17 ноября, после обеда женщина ушла из дома в Сигудском крае и до сих пор не вернулась.

Приметы: рост 152 см, худощавое телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза. Одета в темную одежду, ветровку, темную обувь, синюю с белом шапку. У женщины проблемы с памятью.

Полиция просить предоставить любую информацию о пропавшей женщины, обращаться можно по телефонам 67085980 или 110.

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