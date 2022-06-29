Полиция разыскивает пропавшего без вести 34-летнего мужчину
Foto: Valsts policija

Управление уголовное полиции Рижского региона разыскивает Алдиса Жоготу (1988 г.р), которого в последний раз видели 10 июня в Марупском крае.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Его приметы: рост 180 см, среднего телосложения.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 67086785, 67086678 или 110.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Читайте также
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Лучшие фудкорты и популярные места уличной еды в Таллинне
За кулисами Wolt: новые облачные магазины Wolt Market
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Идеи для семейного отдыха с детьми