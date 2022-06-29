Полиция разыскивает пропавшего без вести 34-летнего мужчину

Управление уголовное полиции Рижского региона разыскивает Алдиса Жоготу (1988 г.р), которого в последний раз видели 10 июня в Марупском крае.
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Его приметы: рост 180 см, среднего телосложения.
Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 67086785, 67086678 или 110.
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