Полиция разыскивает пропавшего без вести гражданина Германии

Управление криминальной полиции Рижского региона разыскивает гражданина Германии Антона Тимма (1984 г.р.), который пропал в ФРГ 1 марта. Однако 4 марта была получена информация, что мужчина находится в Риге, представляясь Антоном Егоровым. Мужчина говорит также и на русском языке.

Его приметы: рост 180 см, среднего телосложения, носит бороду.

Был одет: черная зимняя куртка, синие брюки.

У Антона Тимма могут дрожать руки.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086610 или 110. Также можно обращаться в ближайший участок полиции.