Полиция разыскивает пропавшего без вести инвалида: он собирался на ралли

Талсинский участок Курземского регионального управления полиции разыскивает Яниса Голдберга (1977 гр.), которого в последний раз видели 15 августа, когда он выходил с хутора "Вигриезес" в волости Лайдзес.

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По данным полиции, мужчина является инвалидом второй группы, при себе у него должны быть соответствующие документы. Известно, что Янис Голдбергс собирался в Лиепаю на ралли.

Его приметы: рост 160 см, волосы темные, средней длины, могут быть собраны в хвост.

Был одет: темные джинсы, остальная одежда неизвестна.

Информацию просьба сообщать по телефону 110.