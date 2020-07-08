Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину

Лудзенский участок Государственной полиции разыскивает пропавшего без вести Николая Матюшенко 1946 года рождения.

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По имеющейся в распоряжении полиции информации, 7 июля в районе 10 утра мужчина покинул центр социального ухода в местечке Исталсна в Лудзенском крае. Мужчина мог направиться в сторону Лудзы.

Приметы мужчины: рост 170 см, короткие седые волосы, среднее телосложение.

На мужчине была рубашка с коротким рукавом, темно-синяя жилетка, штаны темного цвета, на ногах — летние резиновые тапки, на голове — светлая бейсболка.

Мужчина передвигается медленно и испытывает трудности при ходьбе.

Полиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией, которая может помочь в поиске мужчины, позвонить по телефону 27894784 или 110, либо обратиться в ближайший полицейский участок.