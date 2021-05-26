Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину
Foto: Valsts policija

Мадонский участок полиции разыскивает Роналда Дзениса (1970 г.р.), которого в последний раз видели 15 мая в Лубане.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На мужчине в тот день была темно-коричневая куртка, темные брюки и черные ботинки.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 26344303 или 110.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Чемпионат мира по хоккею вместе с Wolt начался!
"Tesla на воде" в Рижском порту
От классики до пророчеств. Фильмы ужасов, леденящие кровь