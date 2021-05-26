Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину

Мадонский участок полиции разыскивает Роналда Дзениса (1970 г.р.), которого в последний раз видели 15 мая в Лубане.

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На мужчине в тот день была темно-коричневая куртка, темные брюки и черные ботинки.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 26344303 или 110.