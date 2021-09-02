Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину

Цесисский участок полиции Видземского регионального управления Государственной полиции разыскивает Науриса Викснитиса 2000 г.р., который 1 сентября около полуночи вышел из своего дома в Цесисском крае, в Лиепе и пропал.

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Приметы мужчины: рост 1,78 см, среднего телосложения, светлые волосы, немного хромает. Мужчина является инвалидом второй группы. Был одет в серые спортивные штаны, темно-серую спортивную кофту с капюшоном, на ногах - синяя или красная спортивная обувь.

Если вы располагаете информацией о местонахождении пропавшего мужчины, просьба звонить в полиции по номерам: 64101233, 28233737 или 110.