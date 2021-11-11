Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину

Кенгарагский участок Управления Рижского региона Государственной полиции пропавшего без вести Айвара Миранса.

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8 ноября этого года в 07:52 к Айвару Марансу приехала скорая медицинская помощь, чтобы оказать мужчине медицинскую помощь на автобусной остановке на Даугавгривском шоссе. Мужчина от медицинской помощи отказался. Его местонахождение в настоящее время неизвестно.

Всех, кто располагает информацией, где в настоящее время может находиться Миранс, полиция просит звонить по телефонам 67086800 и 110, либо писать по электронной почте kanc.kengarags@riga.vp.gov.lv.