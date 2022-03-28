Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину

Государственная полиция разыскивает Эмилса Науриса Ивулиса (1999 г.р.), который 23 марта около 11 часов утра вышел из своего дома в волости Наукшену и пропал.
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Приметы мужчина: рост 170 см, худой.
Если вы видели данного человека или знаете, где он может находиться, просьба обращаться в полицию по телефону 64201354 или 110.
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