Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину

Государственная полиция разыскивает Эмилса Науриса Ивулиса (1999 г.р.), который 23 марта около 11 часов утра вышел из своего дома в волости Наукшену и пропал.

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Приметы мужчина: рост 170 см, худой.

Если вы видели данного человека или знаете, где он может находиться, просьба обращаться в полицию по телефону 64201354 или 110.