Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину

Видземское региональное управление полиции (Мадонский участок) разыскивает Андриса Лочмелиса (1970 г.р.), которого в последний раз видели 19 мая в Яунлаздоне.
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Его приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы короткие, светлые. Носит усы и бороду.
Был одет: светло-коричневая куртка, пестрый свитер, темные брюки, черные резиновые сапоги. На голове синяя шапка с козырьком.
Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 26344303 или 110.
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