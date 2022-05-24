Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину
Foto: Valsts policija

Видземское региональное управление полиции (Мадонский участок) разыскивает Андриса Лочмелиса (1970 г.р.), которого в последний раз видели 19 мая в Яунлаздоне.

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Его приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы короткие, светлые. Носит усы и бороду.

Был одет: светло-коричневая куртка, пестрый свитер, темные брюки, черные резиновые сапоги. На голове синяя шапка с козырьком.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 26344303 или 110.

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