Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину
Foto: Valsts policija

Латгальское региональное управление полиции (Резекненский участок) разыскивает Сергея Грошкова (1971 г.р.).

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В последний раз мужчину видели 28 июня, около 10.00 в поселке Мазие Каулачи (волость Аудриню Резекненского края): мужчина направлялся к себе домой в Аудрини.

Его приметы: рост около 195 см, среднего телосложения, волосы короткие, усы.

Был одет: черная рубашка с длинными рукавами, черные брюки, на ногах — шлепки.

С собой была черная ветровка, завязанная вокруг пояса. В руках нес 2-литровую бутылку Sprite.

Информацию просьба сообщать по телефонам 64603533 или 110. Также можно обращаться в ближайший участок полиции.

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