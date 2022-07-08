Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину

Латгальское региональное управление полиции (Резекненский участок) разыскивает Сергея Грошкова (1971 г.р.).
В последний раз мужчину видели 28 июня, около 10.00 в поселке Мазие Каулачи (волость Аудриню Резекненского края): мужчина направлялся к себе домой в Аудрини.
Его приметы: рост около 195 см, среднего телосложения, волосы короткие, усы.
Был одет: черная рубашка с длинными рукавами, черные брюки, на ногах — шлепки.
С собой была черная ветровка, завязанная вокруг пояса. В руках нес 2-литровую бутылку Sprite.
Информацию просьба сообщать по телефонам 64603533 или 110. Также можно обращаться в ближайший участок полиции.