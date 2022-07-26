Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину

Государственная полиция разыскивает пропавшего без вести Руслана Сорокатого (1975 г.р.), которого в последний раз видели 18 июня в центре Риги, в районе Центрального рынка и автостанции.

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На мужчине была розовая майка с рисунком и серая кофта с капюшоном.

Если вы видели его или вам знаете, где он может находиться, просьба звонить в полицию по номерам: 67086677 и 110.