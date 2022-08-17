Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину

Госполиция разыскивает Вячеслава Ролика (1976 г.р.), которого в последний раз видели 11 августа в волости Скрудалиенас (край Аугшдаугавас).
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Его приметы: рост 178 см, среднего телосложения, волосы короткие.
Был одет: серая рубашка, темные брюки, коричневые кроссовки.
Мужчина передвигается на велосипеде.
Информацию просьба сообщать по телефонам: 65403310 или 110.
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