Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину
Foto: Policija

Видземское региональное управление полиции (Валмиерский участок) разыскивает Каспара Плешса (1980 г.р.), который 11 октября вышел из своего дома в волости Вилпулкас и пропал. Известно, что из дома он уехал на велосипеде.

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Приметы мужчины: рост 195 см, худой, волосы темные. На левой руке татуировка. На правой руке деформирован мизинец.

Был одет: темные джинсы, темные серые полуботинки, темно-синяя куртка, черная шапка с козырьком.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 28379439 или 110.

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