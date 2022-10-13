Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину

Видземское региональное управление полиции (Валмиерский участок) разыскивает Каспара Плешса (1980 г.р.), который 11 октября вышел из своего дома в волости Вилпулкас и пропал. Известно, что из дома он уехал на велосипеде.
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Приметы мужчины: рост 195 см, худой, волосы темные. На левой руке татуировка. На правой руке деформирован мизинец.
Был одет: темные джинсы, темные серые полуботинки, темно-синяя куртка, черная шапка с козырьком.
Информацию просьба сообщать по телефонам: 28379439 или 110.
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