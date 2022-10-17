Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину

Государственная полиция разыскивает Илью Шайтера (1992 г.р.), который 29 сентября вышел из своего дома в Риге, отправился на поиски работы в Германию и пропал.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Если вы располагаете информацией о местонахождении данного мужчины, просьба звонить в полицию по номеру 110.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.