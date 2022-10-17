Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину

Государственная полиция разыскивает Илью Шайтера (1992 г.р.), который 29 сентября вышел из своего дома в Риге, отправился на поиски работы в Германию и пропал.

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Если вы располагаете информацией о местонахождении данного мужчины, просьба звонить в полицию по номеру 110.