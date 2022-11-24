Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину

Участок полиции "Кенгарагс" снова разыскивает Владимира Михальченко (1980 г.р.), которого в последний раз видели 17 ноября.
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Его приметы: рост 173 см, волосы темные.
Информацию просьба сообщать по телефону 110.
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