Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину

Управление уголовной полиции Рижского региона разыскивает 24-летнего Никиту Берзиньша, которого в последний раз видели в центре Риги.
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Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 67086610 или 110.
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