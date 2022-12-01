Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину
Foto: Valsts policija

Управление уголовной полиции Рижского региона разыскивает 24-летнего Никиту Берзиньша, которого в последний раз видели в центре Риги.

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Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 67086610 или 110.

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