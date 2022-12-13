Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину
Foto: Valsts policija

Талсинский участок полиции разыскивает Элмара Фреманиса (1954 г. р.), которого в последний раз видели 4 декабря по дороге из Дундаши в Лаукмуйжу.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Его приметы: рост 180 см, волосы седые.

Был одет: коричневое пальто, темная зимняя шапка. Передвигается, опираясь на трость.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефону 110.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Программа праздников в Лиепае. Как культурно и насыщенно провести выходные
Программа праздников в Лиепае. Как культурно и насыщенно провести выходные
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Праздничные украшения и путеводитель по уличному искусству в Лиепае
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары