Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину

Талсинский участок полиции разыскивает Элмара Фреманиса (1954 г. р.), которого в последний раз видели 4 декабря по дороге из Дундаши в Лаукмуйжу.
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Его приметы: рост 180 см, волосы седые.
Был одет: коричневое пальто, темная зимняя шапка. Передвигается, опираясь на трость.
Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефону 110.
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