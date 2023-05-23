Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину

Зиемельвидземский участок Видземского регионального управления Государственной полиции разыскивает пропавшего без вести Иманта Кивлениекса (1989 г.р.). Согласно последней информации, мужчина находится в Швеции.

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Пропавший находился в городе Экше. В последний раз он выходил на связь 19 мая 2023 года.

Полиция просит внимательно изучить фотографию пропавшего мужчины. Если вам известно, где он может находиться, или вы располагаете другой важной информацией о местонахождении мужчины, просьба звонить в полицию по номерам: 67006737 или 110.