Полиция разыскивает пропавшего без вести пенсионера

Рижский Курземский участок Госполиции разыскивает Петра Малиновского, 1945 г.р., который вышел в субботу в магазин и не вернулся.

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Около 13:00 мужчина вышел из дома в магазин, и до сих пор не пришел домой.

Приметы: рост 175 см, спортивное телосложение, короткие седые волосы. Был одет в спортивные штаны с полоской на боках, свитер с белыми и синими полосками и серую спортивную обувь.

У мужчины могут быть проблемы с памятью.

Всех, кто видел Петра, полиция просит звонить по телефону 67070800 или 110.