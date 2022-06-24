Полиция разыскивает пропавшего без вести пенсионера

Управление Государственной полиции по Рижскому региону разыскивает пропавшего без вести Павла Замислова (1933 года рождения).

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Как сообщили порталу Delfi в пресс-службе полиции, пенсионер еще 20 июня около 10 часов утра ушел из дома в Риге. До сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост — 168 см, худощавое телосложение, серые глаза, короткие седые волосы, залысина. Возможно был одет в серую куртку, серо-зеленые брюки, обувь темного цвета и футболку.

Сотрудники полиции просят отозваться всех, кто располагает полезной информацией о местонахождении пенсионера. Обращаться просят по телефону 110.