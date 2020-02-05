Полиция разыскивает пропавшего без вести подростка

Уголовная полиция Рижского регионального управления Государственной полиции ищет несовершеннолетнего Ренцо Александрова 2004 года рождения.

Ренцо Александров вышел из детско-юношеского центра рижского самоуправления Ziemeļi на улице Судраба Эджус и до сих пор не вернулся.

Приметы мальчика: рост 155-165 см, темные волосы. Подросток может находиться в окрестностях Цесиса.

Полиция просит позвонить по телефону 67086785 или 110 или обратиться в ближайший полицейский участок всех, у кого есть данные о местонахождении Ренцо или другая важная информация, которая может помочь в розыске мальчика.