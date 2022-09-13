Полиция разыскивает пропавшего без вести подростка

Государственная полиция разыскивает пропавшего без вести Агриса Плуме (2008 г.р.), который 11 сентября вышел из своего дома на улице Дзилнас в Риге и до сих пор не вернулся.

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Если вы видели парня или располагаете информацией о его местонахождении, просьба звонить в полицию по телефону 110.