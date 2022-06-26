Полиция разыскивает пропавшего без вести пожилого рижанина

Земгальский участок Рижского регионального отделения Государственной полиции разыскивает пропавшего без вести рижанина Александра Болтенко (1952 г.р.).

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25 июня около 12.00 Александр Болтенко покинул свой дом в Риге, на улице Картупелю, и до сих пор не вернулся. Его местонахождение тоже неизвестно.

Приметы пожилого мужчины: рост 173 см, полного телосложения, бритая голова, в левом глазу - стеклянный протез.

Госполиция призывает всех, кто знает местонахождение мужчины, позвонить по телефону 67085984 или 110.