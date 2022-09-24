Полиция разыскивает пропавшего без вести юношу

Курземское региональное управление полиции (Салдусский участок) разыскивает Ингарса Албрекстиса (2003 г.р.), которого в последний раз видели 22 сентября, около 15.00, когда он уезжал в Ригу.

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Юношу в последний раз видели в Вецриге, а затем на квартире у друга на ул. Дзирциема, после этого его никто не видел.

Был одет: голубые джинсы, светло-серый свитер с капюшоном (спереди — флаг Великобритании). На ногах синие кроссовки с белыми элементами и на белой подошве).

Информацию просьба сообщать по телефонам: 67085945 или 110.