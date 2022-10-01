Полиция разыскивает пропавшего без вести жителя Иманты

Курземский участок Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивает пропавшего без вести Василия Пушнякова (1942 года рождения).

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30 сентября около 17:27 Василий Пушняков покинул свое место жительства в Риге, проспект Курземес (Иманта). Местонахождение пожилого мужчины до сих пор неизвестно.

Приметы мужчины: рост 1,70 м, полное телосложение, седые волосы. Был одет в серые брюки, белый вязаный свитер с коричневыми элементами, серо-красные спортивные туфли. Возможно, на голове была шляпа. Пушняков имеет проблемы со здоровьем.

Госполиция призывает всех, кто знает возможное местонахождение 80-летнего Василия Пушнякова, по звонить по телефону 67085928 или 110.