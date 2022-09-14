Полиция разыскивает пропавшего без вести жителя Пурвциемса

Участок полиции "Тейка" Рижского регионального управления полиции разыскивает Петра Корнева, которого в последний раз видели 12 сентября, на ул. Иерикю, 58.
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Его приметы: рост 185 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза карие.
Особые приметы: на верхней челюсти нет зубов, зубные протезы не носит. Под влиянием алкоголя может быть агрессивен.
Был одет: темная куртка, черные спортивные брюки, кроссовки. Возможно, на голове могла быть темная шапка с козырьком.
Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 110.
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