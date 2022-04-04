Полиция разыскивает пропавшего без вести жителя Риги

Участок полиции "Кенгарагс" Рижского регионального управления полиции разыскивает Владимира Михальченко (1980 г.р.), который пропал в средине марта. По данным полиции, мужчины вышел из своего дома на ул. Лубанас и не вернулся.

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Его приметы: рост 175 см, худощавый, волосы короткие, темные. На плече татуировка "инь-ян".

Особые приметы: нет передних верхних зубов.

Был одет: синие джинсы, черная куртка, серый шерстяной джемпер, черные зимние ботинки.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 67086800 или 110.