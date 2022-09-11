Полиция разыскивает пропавшего без вести жителя Риги

Участок Кенгарагс Рижского регионального управления государственной полиции разыскивает пропавшего без вести Юрия Чумака, с которым в последний раз связывались 8 сентября около 10:30.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Юрий Чумак покинул место жительства на улице Аглонас в Риге, и его местонахождение до сих пор неизвестно.

Приметы мужчины: рост 176 см, худощавое телосложение, седые волосы и темные усы. Был одет в зеленую футболку, синие спортивные штаны с тремя вертикальными белыми полосами. Имеются проблемы с психическим и физическим здоровьем.

Госолиция призывает всех, кто знает ее возможное местонахождение Юрия Чумака, звонить по телефону 67086800 или 110.