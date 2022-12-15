Полиция разыскивает пропавшего месяц назад мужчину

Резекненский участок Латгальского регионального управления полиции разыскивает Андрея Тимофеева (1957 г.р.), которого в последний раз видели 11 ноября в местечке Узулишки (волость Лузнавас Резекненского края).
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Его приметы: рост 180 см, среднего телосложения, волосы короткие, седые.
Информацию просьба сообщать по телефонам: 27018751, 64603534 или 110.
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