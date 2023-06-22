Полиция разыскивает пропавшего молодого человека 2004 года рождения
Foto: Valsts policija

Северное управление Госполиции Рижского региона ищет пропавшего мужчину 2004 года рождения. Рихард Галиньш около 7:20 21 июня вышел из своего дома на улице Илукстес и не вернулся.

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Приметы: рост 190 см, полный, волосы густые, русые и зачёсанные назад.

Был одет в тёмную кофту с надписью PUMA, джинсы, тёмные кроссовки NIKE, куртку с капюшоном. Носит очки с чёрной оправой. С собой был зелёно-чёрный рюкзак NIKE.

Всех, кто видел этого человека, полиция просит звонить по телефону 110.

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