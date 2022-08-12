Полиция разыскивает пропавшего мужчину: его видели в Плявниеки

Рижское региональное управление полиции разыскивает Владимира Федосеенкова (1959 г.р.), которого в последний раз видели 23 июля на ул. Ясмуйжас.
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Его приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы короткие, седые усы.
Был одет: темно-синие джинсы, темная кепка, коричневые сандалии.
Информацию о разыскиваемом полиция проси сообщаь по телефону 110.
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