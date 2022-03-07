Полиция разыскивает пропавшего мужчину: его жизнь может быть в опасности
Foto: DELFI.ee

Полиция Эстонии просит помощи в поисках пропавшего в Пярну 34-летнего Дмитрия, которого в последний раз видели в минувший четверг. Мужчина мог отправиться в Латвию.

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По словам близких, жизнь Дмитрия может быть в опасности. Последний раз его видели в четверг, и больше связаться с им не удалось. Домой он до сих пор не вернулся, и неизвестно, где он находится. Не появился Дмитрий и у проживающего в Латвии отца.

Его приметы: рост около 2 метров, худощавый, темноволосый.

Был одет: красная куртка, синие джинсы, черная обувь.

Дмитрий говорит по-английски, по-латышски и по-русски, у него при себе документы, но его мобильный телефон остался дома.

Полиция просит всех, кто видел Дмитрия или знает что-либо о месте его нахождения, сообщить об этом по телефону 112.

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