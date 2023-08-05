Полиция разыскивает пропавшего мужчину: он может быть дезориентирован
Foto: Valsts policija

Восточноземгальский участок Управления Госполиции Земгальского региона разыскивает пропавшего мужчину 1966 года рождения. Марис Страутиньш 4 августа около 9:00 вышел из медицинского учреждения в Огре и с тех пор его местонахождение неизвестно. Мужчина может не ориентироваться в окружающем пространстве.

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Приметы: рост 183 см, худощавый, седые волосы. Был одет в черные джинсы и темно-серый свитер.

Всех, кто видел мужчину, полиция просит звонить по телефону 110.

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