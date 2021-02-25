Полиция разыскивает пропавшего мужчину: уехал на машине из дома и не вернулся

Управление Криминальной полиции Рижского регионального управления полиции разыскивает Марка Намвирса (1991 г.р.), который ранним утром 23 февраля ушел из своего дома в Пурвциемсе. Мужчина может передвигаться на автомобиле BMW 530 серого цвета.

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В последний раз машину Марка Намвирса видели в Адажском крае.

Приметы мужчины: рост 190 см, спортивного телосложения, волосы короткие, черные.

Был одет: черная куртка, синие джинсы, коричневые ботинки.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам:110, 67086678 или 20269017.