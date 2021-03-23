Полиция разыскивает пропавшего на прошлой неделе мужчину

Управление Криминальной полиции Рижского региона разыскивает 59-летнего Александра Цветкова, которого в последний раз видели 18 марта в центре Риги.
По информации полиции, у Александра есть проблемы со здоровьем, он с трудом передвигается.
Его приметы: рост 186 см, худощавый, волосы седые, усы.
Был одет: куртка цвета хаки с красными треугольником сбоку, темные лыжные брюки, на голове шапка Adidas черного цвета, на ногах — черные ботинки.
Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086610 или 110!