Полиция разыскивает пропавшего на прошлой неделе мужчину

Управление Криминальной полиции Рижского региона разыскивает 59-летнего Александра Цветкова, которого в последний раз видели 18 марта в центре Риги.

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По информации полиции, у Александра есть проблемы со здоровьем, он с трудом передвигается.

Его приметы: рост 186 см, худощавый, волосы седые, усы.

Был одет: куртка цвета хаки с красными треугольником сбоку, темные лыжные брюки, на голове шапка Adidas черного цвета, на ногах — черные ботинки.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086610 или 110!