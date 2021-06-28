Полиция разыскивает пропавшего неделю назад мужчину
Foto: Valsts policija

Земгальское региональное управление полиции (Екабпилсский участок) разыскивает Илмара Кенгиса (1946 г.р.), которого в последний раз видели поздним вечером 21 июня в волости Виеситес.

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В распоряжении полиции имеется информация, что мужчина направился в сторону Виесите.

Его приметы: рост 170 см, худощавый, залысины.

Был одет: темная рубашка с короткими рукавами, серые полосатые штаны, шерстяные носки, резиновая обувь.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам:110, 65202600, 65202636.

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