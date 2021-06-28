Полиция разыскивает пропавшего неделю назад мужчину

Земгальское региональное управление полиции (Екабпилсский участок) разыскивает Илмара Кенгиса (1946 г.р.), которого в последний раз видели поздним вечером 21 июня в волости Виеситес.
В распоряжении полиции имеется информация, что мужчина направился в сторону Виесите.
Его приметы: рост 170 см, худощавый, залысины.
Был одет: темная рубашка с короткими рукавами, серые полосатые штаны, шерстяные носки, резиновая обувь.
Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам:110, 65202600, 65202636.