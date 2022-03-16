Полиция разыскивает пропавшего неделю назад мужчину
Foto: Valsts policija

Рижское региональное управление полиции разыскивает Юриса Кокарса (1973 г.р.), которого в последний раз видели в волости куку Екабпилсского края 6 марта.

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Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 67086610 или 110.

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