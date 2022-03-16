Полиция разыскивает пропавшего неделю назад мужчину

Рижское региональное управление полиции разыскивает Юриса Кокарса (1973 г.р.), которого в последний раз видели в волости куку Екабпилсского края 6 марта.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 67086610 или 110.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Читайте также