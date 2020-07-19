Полиция разыскивает пропавшего немого 73-летнего рыбака

Рижский Тейкский участок Госполиции разыскивает Владимира Бабикова, 1947 г.р. 17 июля около 9:00 он вышел из своего жилья на улице Вангажу и отправился рыбачить на Кишэзерс, с тех пор не выходил на связь.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

С собой у него были документы и телефон, который сейчас отключен.

Приметы: рост 170 см, седые волосы, на щеке шрам. Был одет в серую куртку, синюю шапку, черные рыбацкие сапоги. С собой был серый рюкзак.

Из-за проблем со здоровьем мужчина не может говорить.

Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, полиция просит звонить 67085942 или 110.