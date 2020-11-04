Полиция разыскивает пропавшего подростка, его не видели с понедельника

Рижский Земгальский участок Госполиции разыскивает родившегося в 2004 году Акима Бакаева. 2 ноября около 10:00 он вышел из дома на улице Маза Нометню, чтобы поехать в специальную школу-интернат в Елгаве, но в школе не появился.

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Приметы: рост 185 см, худощавый, темно-русые кудрявые волосы средней длины, носит очки. Был одет в коричневую кофту, черные джинсы, черную обувь. С собой был черный портфель.

Возможно, подросток может находиться в Вецмилгрависе или Саркандаугаве вместе с друзьями.

Полиция просит отозваться всех, кто видел Акима, и позвонить по номеру 67085984 или 110.