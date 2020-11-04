Полиция разыскивает пропавшего подростка, его не видели с понедельника
Foto: Valsts policija

Рижский Земгальский участок Госполиции разыскивает родившегося в 2004 году Акима Бакаева. 2 ноября около 10:00 он вышел из дома на улице Маза Нометню, чтобы поехать в специальную школу-интернат в Елгаве, но в школе не появился.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Приметы: рост 185 см, худощавый, темно-русые кудрявые волосы средней длины, носит очки. Был одет в коричневую кофту, черные джинсы, черную обувь. С собой был черный портфель.

Возможно, подросток может находиться в Вецмилгрависе или Саркандаугаве вместе с друзьями.

Полиция просит отозваться всех, кто видел Акима, и позвонить по номеру 67085984 или 110.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky