Полиция разыскивает пропавшего подростка
Foto: Valsts policija

Вентспилсский участок Курземского регионального управления Государственной полиции разыскивает пропавшего без вести Дмитрия Ковалева, 2003 г.р.

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31 июля 2003 года Дмитрий Ковалев вышел из здания на улице Перконю в Вентспилсе и пропал.

Приметы подростка: рост примерно 1,80 см, худощавый, короткие темные волосы. Возможно был одет в темные спортивные штаны, темную футболку, на ногах - темная обувь.

Если вы знаете, где может находиться подросток или где-то его видели, просьба обращаться в полицию по номерам 110 или 63680808.

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