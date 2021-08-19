Полиция разыскивает пропавшего подростка

Вентспилсский участок Курземского регионального управления Государственной полиции разыскивает пропавшего без вести Дмитрия Ковалева, 2003 г.р.
31 июля 2003 года Дмитрий Ковалев вышел из здания на улице Перконю в Вентспилсе и пропал.
Приметы подростка: рост примерно 1,80 см, худощавый, короткие темные волосы. Возможно был одет в темные спортивные штаны, темную футболку, на ногах - темная обувь.
Если вы знаете, где может находиться подросток или где-то его видели, просьба обращаться в полицию по номерам 110 или 63680808.