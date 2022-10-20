Полиция разыскивает пропавшего подростка

Рижский центральный участок Госполиции разыскивает Максима Шумакова, 2008 г.р., который вышел 20 октября около 17:00 из дома на улице Кришьяня Барона и до сих пор не вернулся и не выходил на связь.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Приметы: рост 1,85 м, худощавый, темно-русые волосы. Был одет в черную куртку с капюшоном, черные спортивные штаны и черные кроссовки, возможно, у него была синяя шапка.
Полиция просит всех, кто может что-либо знать о местонахождении мальчика, сообщить по телефону 110.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.