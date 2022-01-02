Полиция разыскивает пропавшего после выписки из больницы 87-летнего пенсионера
Foto: Valsts policija

Земгальский участок Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивает Павла Гречина 1934 года рождения. Пенсионер 1 января после полудня был выписан из клинической университетской больницы имени Паула Страдиня и отправился в неизвестном направлении.

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Полиция предполагает, что пожилой мужчина мог заблудиться по дороге к месту жительства в Медемциемсе.

Приметы пенсионера: рост 165 см, среднего телосложения, белые седые волосы. Мужчина слеп на левый глаз, кожа на лице обвисла, на затылке имеется шрам. Мужчина передвигался с тростью и, вероятно, имел при себе небольшую коричневую записную книжку.

Был одет: темно-синяя куртка, темные спортивные штаны и серые валенки с черной резиновой подошвой. В руках, возможно, нес рабочие перчатки белого цвета с синими пупырышками. У мужчины нет вредных привычек.

Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может находиться, просьба звонить в полицию по номерам: 67085984 или 110.

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