Полиция разыскивает пропавшего три дня назад мужчину

Рижский Земгальский участок Госполиции разыскивает мужчину 1972 года рождения. Михаила Романова последний раз видели 14 сентября в 14:00 в Риге, на улице Аугуста Домбровска, возле дома номер 23.
Приметы: рост 180 см, спортивное телосложение, короткие черные волосы, голубые глаза. Михаил был одет в синие джинсы, синюю кофту, серый свитер, черную кепку, серую обувь.
У мужчины плохое зрение. Возможно, он увлекается азартными играми.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Михаила, полиция просит звонить по номеру 110.