Полиция разыскивает пропавшего три недели назад мужчину

Курземское региональное управление полиции (Салдусский участок) разыскивает Эдгара Лоренца (1990 г.р.), который 20 августа вышел из своего дома на ул. Ригас в Салдусе и пропал.

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Известно, что до июня текущего года мужчина проживал в Риге, а затем периодически появлялся в Салдусе. В последний раз его видели 28 сентября в Броцены, около магазина "Мего".

Его приметы: рост 180 см, худощавый, волосы осветленные.

Был одет: черная куртка черные джинсы с дырками на коленях, кроссовки серого цвета, белая футболка с надписью "1962" или серая майка.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефону 110.