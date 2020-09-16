Полиция разыскивает пропавшего три недели назад мужчину
Foto: Valsts policija

Курземское региональное управление полиции (Салдусский участок) разыскивает Эдгара Лоренца (1990 г.р.), который 20 августа вышел из своего дома на ул. Ригас в Салдусе и пропал.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Известно, что до июня текущего года мужчина проживал в Риге, а затем периодически появлялся в Салдусе. В последний раз его видели 28 сентября в Броцены, около магазина "Мего".

Его приметы: рост 180 см, худощавый, волосы осветленные.

Был одет: черная куртка черные джинсы с дырками на коленях, кроссовки серого цвета, белая футболка с надписью "1962" или серая майка.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефону 110.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?