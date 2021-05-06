Полиция разыскивает пропавшего в конце апреля подростка
Foto: Valsts policija

Госполиция разыскивает 17-летнего Виестурса Дзерве, которого в последний раз видели 26 апреля, когда он выходил из своего дома на ул. Спидолас в Лиепае.

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В последний раз выходил с родственниками на связь в социальных сетях в начале мая.

Подросток склонен к бродяжничеству.

Его приметы: рост 180 — 190 см, спортивного телосложения.

Возможно, на Виестурсе черная куртка с серо-белой надписью на спине, светлые джинсовые брюки, на ногах — темные ботинки. Может носить кепку.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 63404677 (в рабочее время) или 110 (круглосуточно).

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