Полиция разыскивает пропавшего в Риге 12-летнего подростка

Земгальский участок Рижского отделения Государственной полиции разыскивает Леонаса Степанова 2009 года рождения, который пропал без вести.

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12-летний подросток покинул место жительства в Риге, на улице Картупелю, 21 мая этого года около 18:30. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

Приметы мальчика: светлые, короткие волосы. Был одета в черные брюки, фиолетовый свитер с капюшоном и рюкзак с надписью Nike.

Госполиция призывает взглянуть на фотографию мальчика и позвонить всем, у кого есть информация о его возможном местонахождении, по телефонам 67085984 или 110.