Полиция разыскивает пропавшего весной 27-летнего мужчину
Foto: Valsts policija

Курземский участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Елисея Жердочкина (1995 г.р.), которого в последний раз видели 20 марта, когда он выходил из своего дома на ул. Дзегужу в Риге. Возможно, Елисей отправился в Германию.

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Его приметы: рост около 180 см, худощавый, волосы короткие, глаза большие.

Обычно носит одежду черного цвета, обувь 46-го размера.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 67085928, 67085982 или 110.

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